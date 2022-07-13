Австралийский священник спас серфера от акулы и удостоился гос-награды за храбрость

Отец Лиам Райан, священник из Австралии, был недавно награждён за храбрость, и мужчине и впрямь есть чем гордиться.

Святой отец решил устроить себе выходной и отправился с другом и его семьёй на пляж Банкер-Бей, чтобы позаниматься серфингом.

В какой-то момент Лиам заметил некоего мужчину, находившегося в большой опасности — им сильно заинтересовалась большая белая акула.

Пятиметровая хищница ранила Фила Маммерта, и неизвестно, чем всё закончилось бы, если бы героический священник вместе с приятелем не отогнали злобную морскую обитательницу от её жертвы.

Конечно, Лиам рад полученной награде, но героем себя не считает. Он рассказал, что действовал инстинктивно.

Кроме того, священник уверен, что не обошлось без божьего провидения. Также радость у святого отца вызывает тот факт, что они со спасённым Филом стали близкими друзьями и регулярно общаются.