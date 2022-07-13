Старушка из Тайланда прославилась тем, что ловит змей голыми руками
Когда жители деревни Сурин (Таиланд) находят змею, подобравшуюся к домам слишком близко или вовсе заползшую в жилище, они знают, к кому обращаться.
Селяне идут к 67-летней Пракуад Пасомси. Эта пожилая женщина прославилась тем, что ловит пресмыкающихся визитёров голыми руками.
При этом старушка способна справиться даже с крупными питонами.
Изловив очередную змею, Пракуад связывается со спасателями, которым передаёт свою добычу, а те уже вывозят змей подальше от деревни, чтобы выпустить их на волю.
Женщина рассказала, что никогда не просит у соседей плату за свои услуги.
Она просто рада помочь, ведь отважная бабушка не боится змей. Правда, пару раз её кусали, но, по словам Пракуад, это было не очень больно.
Опубликовано: Антон Райт
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