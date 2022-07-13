США и Израиль начнут совместную работу в сфере высоких технологий

Президент США Байден и премьер-министр Израиля Лапид намерены наращивать сотрудничество между странами в области высоких технологий.

13 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о том, что президент США Джо Байден в ходе своей рабочей поездки в страны Ближнего Востока намерен посетить Израиль для стратегического диалога по вопросам сотрудничества между двумя странами в сфере высоких технологий.

Лапид уточнил, что такая коллаборация позволит США и Израилю выйти на новый уровень развития индустрии высоких технологий, а именно: исследовать возможности искусственного интеллекта, найти новые методы борьбы с экологическим кризисом и способы противостояния возможным пандемиям.