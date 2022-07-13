Специалистка из США наращивает настолько гигантские ресницы, что они похожи на пауков

Жительница Мэриленда по имени Лексис в последнее время покоряет интернет своими работами — женщина является специалисткой по наращиванию ресниц.

Некоторые творения мастерицы получаются настолько творческими и необычными, что разделяют пользователей соцсетей на два лагеря.

Огромные ресницы, закрывающие почти всё веко клиенток и даже доходящие до бровей, нравятся не всем. Немало людей считают, что такие ресницы похожи на пауков.

Защитники Лексис говорят, что если дамы платят ей по 100 долларов за такую процедуру, то вывод ясен — им нравится щеголять с массивной красотой.

Противники подобных ресниц считают, что это негигиенично и неудобно, ведь бедные женщины наверняка с трудом видят из-под таких «опахал» на глазах.

То есть специалистке стоило бы отговаривать посетительниц от неправильного решения. Что ж, споры ведутся нешуточные, а Лексис продолжает хвастаться всё новыми работами, не заботясь о том, что их сравнивают с пауками.