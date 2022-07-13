Кулеба: целью Украины остаётся освобождение территорий на юге и востоке

Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не откажется от идеи освободить утраченные территории на юге и востоке страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что целью украинской армии является восстановление полного суверенитета государства по итогам окончания российской военной спецоперации, стартовавшей 24 февраля текущего года.

По словам Кулебы, ВСУ не планируют отказываться от планов по освобождению востока и юга Украины, намереваясь восстановить контроль над Херсонщиной, Запорожьем и Донбассом.