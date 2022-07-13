МИД Германии: в настоящее время вести переговоры с Россией невозможно
Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила о невозможности проведения мирных переговоров с Россией.
Днём среды министр иностранных дел Германии Анналена Бербок публично заявила, что на текущий момент государства коллективного Запада и администрация Берлина в частности отказываются от возобновления мирного переговорного процесса с руководством России.
По мнению главы МИД Германии Бербок, сейчас вести переговоры с Россией не представляется реалистичным, поскольку НАТО и Евросоюз радикально не согласны с проведением спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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