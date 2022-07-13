Редкие насекомые планеты: 5 самых необычных видов
Наша планета до безумия разнообразна. Существуют наиболее редкие виды насекомых, которые нечасто где можно увидеть. Кто же они?
Как раз в тот момент, когда вы подумали, что природа не может быть более странной, вы обнаруживаете, что есть много вещей, которые едят насекомые, а также более миллиона насекомых, которые даже не были обнаружены. Из тех, которые были обнаружены, тысячи насекомых вымирают и становятся все более редкими для обнаружения. Взгляните на некоторых из самых редких насекомых на Земле... это, конечно, не обычные домашние вредители.
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Муравей-панда
Да, есть такая вещь, как муравей-панда. Но на самом деле это не муравей. Euspinolia militaris - вид ос, известный из семейства mutillidae. Эти насекомые выглядят как милые маленькие жучки-панды, но их жало очень сильное. Муравей-панда также известен как “убийца коров". Теперь, хотя не было доказано, что эта оса убивает корову, она убила двухфунтовое млекопитающее всего шестью укусами.
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Atrax sutherlendi (красноклювый воронкообразный паук)
Они называют его пауком-вампиром. Atrax sutherlendi - очень редкий паук, обитающий только в Австралии. Воронкообразный паук получил свое название из-за типов паутины, которую он плетет. Этот вид пауков имеет кроваво-красные клыки и плетет из своего шелка воронкообразную паутину. Туннель используется в качестве ловушки для добычи пауков. Но не бойтесь – этот паук-вампир не хочет сосать вашу кровь. Как правило, atrax sutherlendi питается другими насекомыми.
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Ликаедес мелисса самуэлис (бабочка Карнера)
Родом из Карнера, штат Нью-Йорк, эти редкие бабочки почти вымерли из-за вырубки лесов. Образ жизни этих насекомых очень специфичен, и для выживания им нужна определенная среда обитания. Голубую бабочку Карнера можно встретить только на северо-востоке Соединенных Штатов, в таких районах, как Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир.
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Dryococelus australis (древесный омар)
Этот гигантский тростник обитает на острове Лорд-Хоу, который расположен между Новой Зеландией и Австралией. Ученые полагали, что этот жук вымер в 1920-х годах. Однако в начале 2000-х годов было вновь обнаружено очень небольшое количество этого вида. Древесный омар настолько редок, что ученые пытаются вывести более 9000 особей этого специфического жука.
Опубликовано: Силивончик Алина
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