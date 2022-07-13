Редкие насекомые планеты: 5 самых необычных видов

Наша планета до безумия разнообразна. Существуют наиболее редкие виды насекомых, которые нечасто где можно увидеть. Кто же они?

Как раз в тот момент, когда вы подумали, что природа не может быть более странной, вы обнаруживаете, что есть много вещей, которые едят насекомые, а также более миллиона насекомых, которые даже не были обнаружены. Из тех, которые были обнаружены, тысячи насекомых вымирают и становятся все более редкими для обнаружения. Взгляните на некоторых из самых редких насекомых на Земле... это, конечно, не обычные домашние вредители.