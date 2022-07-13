На украинской границе был задержан белорусский пограничник-перебежчик
МВД Украины задержало белорусского пограничника-дезертира, желающего сражаться в ВСУ против РФ.
В среду, 13 июля 2022 года, пресс-служба МВД Украины сообщила о том, что украинские военные задержали белорусского пограничника-перебежчика при попытке пересечения границы в Волынской области.
Представители ведомства сообщают, что мужчина проходил воинскую службу в Брестской области Беларуси, где принял решение о дезертирстве из белорусской армии с целью присоединения к ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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