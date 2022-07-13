Пельш рассказал, как Хаматова чуть не сошла с ума из-за розыгрыша

Известный ведущий Валдис Пельш рассказал о чудовищном розыгрыше с актрисой Чулпан Хаматовой, которая испытала огромный стресс.

Известный ведущий Валдис Пельш заявил, что авторы развлекательного шоу, которое он вел, "заигрались", напугав актрису Чулпан Хаматову до смерти, едва не сделав знаменитость постоянным клиентом психолога.

Хаматова могла получить серьёзную психологическую травму, став участником шоу "Розыгрыш" с Валдисом Пельшем. Ведущий вспомнил, как съемочная группа "измывалась" над звездой театра и кино, устроив совершенно "идиотский развод".

Пельш считает, что за такое авторам программы должно быть очень стыдно. Ведущий сообщил, что сам не имеет никакого отношения к испытанию, которое подготовили для Хаматовой.

В рейтинговой передаче знаменитостей представляли героями. Известные личности преодолевали трудности, показывая свои выносливость, смелость , чувство юмора. Случались и ситуации, когда персонажи вели себя некрасиво, испытывая стресс.

Недопустимым Пельш считает розыгрыш Чулпан Хаматовой.

Мне - нет (Не стыдно.). Съемочной группе - да. Была совершенно идиотская программа - розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку.

Любой может оказаться слабым и не способным сдержать эмоций, если положение безвыходное. Подобные выпуски не выходили в эфир, хотя рейтинги шоу могли бы взлететь до небес.