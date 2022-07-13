Медведи встают на задние лапы по нескольким причинам

Особенность этих животных ходить на двух лапах раньше использовали скоморохи, а затем - дрессировщики в цирке.

Для чего медведица учит медвежат стоять на задних лапах, а они охотно повторяют за матерью?

В этом умении заложен смысл самой природой. Во-первых, с высоты всего своего роста мишкам удобнее осматривать окружающие окрестности.

Во-вторых, стоя они пугают потенциального противника.

Но умение стоять помогает им и в других практических вопросах: доставать до высоких веток деревьев, тащить свою добычу и чесаться о стволы деревьев.

Это умение мохнатых гигантов с удовольствием используют дрессировщики, когда ставят с ними номера в цирке. Пляшущие в нарядных костюмах на задних лапах медведи умиляют взрослую публику, и особенно детишек.