Медведи встают на задние лапы по нескольким причинам
Особенность этих животных ходить на двух лапах раньше использовали скоморохи, а затем - дрессировщики в цирке.
Для чего медведица учит медвежат стоять на задних лапах, а они охотно повторяют за матерью?
В этом умении заложен смысл самой природой. Во-первых, с высоты всего своего роста мишкам удобнее осматривать окружающие окрестности.
Во-вторых, стоя они пугают потенциального противника.
Но умение стоять помогает им и в других практических вопросах: доставать до высоких веток деревьев, тащить свою добычу и чесаться о стволы деревьев.
Это умение мохнатых гигантов с удовольствием используют дрессировщики, когда ставят с ними номера в цирке. Пляшущие в нарядных костюмах на задних лапах медведи умиляют взрослую публику, и особенно детишек.
Опубликовано: Наталья Павлова
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