Гомельский суд приговорил к 8 годам колонии журналистку «Белсата» Андрееву за госизмену
Журналиста оппозиционного телеканала "Белсат" Екатерина Андреева приговорена к восьми годам колонии в Беларуси.
Гомельский областной суд Беларуси приговорил журналистку запрещённого канала "Белсат" Екатерину Андрееву к восьми годам и трём месяцам колонии общего режима. Приговор вынесен с учётом прежнего решения суда Фрунзенского района Минска.
Отмечается, что Екатерина Андреева признана виновной по уголовному делу части 1 статьи 356 уголовного кодекса Республики Беларусь, однако приговор в силу ещё не вступил.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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