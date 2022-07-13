Гомельский суд приговорил к 8 годам колонии журналистку «Белсата» Андрееву за госизмену

Журналиста оппозиционного телеканала "Белсат" Екатерина Андреева приговорена к восьми годам колонии в Беларуси.

Гомельский областной суд Беларуси приговорил журналистку запрещённого канала "Белсат" Екатерину Андрееву к восьми годам и трём месяцам колонии общего режима. Приговор вынесен с учётом прежнего решения суда Фрунзенского района Минска.

Отмечается, что Екатерина Андреева признана виновной по уголовному делу части 1 статьи 356 уголовного кодекса Республики Беларусь, однако приговор в силу ещё не вступил.