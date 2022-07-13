Bosch направит 3 миллиарда евро инвестиций на разработку полупроводников

Bosch планирует инвестировать три миллиарда евро в свой полупроводниковый бизнес к 2026 году.

«Мы готовимся к постоянно растущему спросу на чипсы, в том числе в интересах наших клиентов. Для нас большой бизнес заключается в мельчайших компонентах», — заявил Стефан Хартунг, председатель правления Bosch.

В Дрездене Bosch инвестирует 250 миллионов евро в расширение площадей до 3000 квадратных метров в 2023 году. Производство чипов здесь будет расти.

В завод в Дрездене уже вложено около миллиарда евро инвестиций. В настоящее время в здесь работает 350 человек из 20 стран, но планируется увеличение до 700.

Около 400 миллионов евро также пойдут на расширение производства в Ройтлингене к 2025 году. Планируется строительство дополнительно около 3 600 м2 площадей. В целом ожидается, что общая площадь завода вырастет до 44 000 м2 к концу 2025 года.

Совершенно новый испытательный центр планируется построить в Пенанге (Малайзия). С 2023 года там будут тестировать готовые полупроводниковые чипы и датчики.

Своими инвестициями в микроэлектронику Bosch заявляет, что хочет открыть новые области инноваций. К ним относятся так называемые системы на кристалле. Среди прочего, это относится к радарным датчикам, например, используемым для 360-градусного обнаружения окружения автомобиля, например, в беспилотном вождении.

«Мы изучаем возможность разработки чипов для электромобилей на основе нитрида галлия, подобных тем, которые уже используются в зарядных устройствах для ноутбуков и смартфонов», — сказал Хартунг. Для использования в транспортных средствах эти чипы должны быть более прочными и выдерживать значительно более высокие нагрузки, чем раньше.

По словам Хартунга, в прошлом году Bosch потратила на исследования и разработки около 6,1 миллиарда евро, что составляет почти восемь процентов от продаж. В этом году здесь планируют инвестировать семь миллиардов евро. В настоящее время в исследованиях и разработках занято 78 000 человек.

Хартунг включил инвестиции в программу «Европейский закон о чипах». Это позволит удвоить долю Европы в мировом производстве чипов с нынешних десяти процентов.