Лидер Ramstein рассказал, что думает о Лободе: Переборщила с пластикой

Слист легендарной немецкой группы "Ramstein" Тилль Линдерман считает, что Светлана Лобода чересчур увлеклась пластической хирургией.

Солист музыкального коллектива "Rammstein" Тилль Линдерманн недоумевал, зачем ему нужно фотографироваться со Светланой Лободой. Ходили слухи, что артистка родила от известного немца дочь.

Линдеманн позволил себе нелестно высказаться о внешнем облике украинской исполнительницы. Об этом сообщил продюсер Кирилл Чибисов.

На протяжении долгого времени в воздухе витала информация о том, что отцом дочери Лободы является Линдеманн. Слухи питались тёплыми встречами знаменитостей, которые с удовольствием общались друг с другом.

По словам того же Чибисова немецкий музыкант изображал влюблённого по условиям контракта. Ни о каком романтике речи не было. 150 000 евро за каждую встречу получал Линдеманн.

Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой".

Чибисов утверждает, что на самом деле Лобода родила девочку по имени Тильда от бизнесмена, состоящего в браке. Тот обещал уйти от жены к артистке, но в оставил одну в интересном положении.

К слову, у Светланы Лободы уже двое детей.