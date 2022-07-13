Журналистку «Белсата» приговорили к 8 годам колонии за госизмену
Оппозиционную белорусскую журналистку Екатерину Андрееву суд приговорил к тюремному заключению на 8 лет и 3 месяца за измену государству.
В среду, 13 июля 2022 года, ряд белорусских СМИ со ссылкой на представителей Гомельского областного суда заявили, о вынесении обвинительного приговора журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой.
Сообщается, что Андреева приговорена к восьми годам и трём месяцам заключения в колонии общего режима за выдачу государственных тайн представителям иностранных государств или организаций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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