Журналистку «Белсата» приговорили к 8 годам колонии за госизмену

Оппозиционную белорусскую журналистку Екатерину Андрееву суд приговорил к тюремному заключению на 8 лет и 3 месяца за измену государству.

В среду, 13 июля 2022 года, ряд белорусских СМИ со ссылкой на представителей Гомельского областного суда заявили, о вынесении обвинительного приговора журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой.

Сообщается, что Андреева приговорена к восьми годам и трём месяцам заключения в колонии общего режима за выдачу государственных тайн представителям иностранных государств или организаций.