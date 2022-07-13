Форум в Женеве: кризис стоимости жизни сильнее всего ударит по женщинам

Ожидается, что кризис стоимости жизни, частично вызванный повышением цен на топливо и продовольствие, сильнее всего ударит по женщинам, сообщил в среду Всемирный экономический форум, указав на растущий гендерный разрыв в мировой рабочей силе.

Базирующийся в Женеве аналитический центр и организатор мероприятий, наиболее известный тем, что проводит ежегодное собрание элиты в швейцарском альпийском городе Давос, говорит, что долгожданное восстановление после растущего гендерного разрыва не произошло, как ожидалось, поскольку кризис COVID-19 ослабел.

По оценкам форума, теперь миру потребуется 132 года — по сравнению со 136 годами — для достижения гендерного равенства, которое организация определяет вокруг четырех основных факторов: заработная плата и экономические возможности, образование, здравоохранение и расширение политических прав и возможностей.

Саадия Захиди, управляющий директор форума, говорит, что женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса стоимости жизни после потерь на рынке труда во время пандемии и недостаточной “инфраструктуры ухода”, например, для пожилых людей или детей.

“В условиях слабого восстановления правительство и бизнес должны предпринять два комплекса усилий: целенаправленную политику по поддержке возвращения женщин на рабочую силу и развитию талантов женщин в отраслях будущего”, - сказала она. “В противном случае мы рискуем навсегда свести на нет достижения последних десятилетий и потерять будущую экономическую отдачу от разнообразия”.

Доклад, который готовится уже 16-й год, направлен на отслеживание потрясений на рынке труда, которые могут повлиять на гендерный разрыв.