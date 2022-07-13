CNN: телохранитель Джо Байдена подрался с женщиной в баре Израиля

Представитель службы безопасности Байдена был уличён в драке с женщиной на территории Израиля.

Американский телеканал CNN сообщает, что накануне представитель штурмовой группы охраны Джо Байдена подрался с женщиной в Израиле возле входа в местный бар. Сотрудник спецслужб США был оперативно задержан.

Далее израильская полиция не стала выдвигать обвинений телохранителю Джо Байдена, выслав его из Израиля на территорию Соединённых Штатов.