Неонацизм в Германии: На здании суда нарисованы свастики и призывы к насилию
Неизвестные нарисовали свастики и призывы к насилию на фасаде окружного суда Менхенгладбаха, сообщает местная полиция.
Рано утром в среду прохожий обнаружил граффити и вызвал экстренные службы.
Государственная безопасность начала расследование, сообщили в полиции. Теперь следователи надеются получить информацию от свидетелей или владельцев бизнеса, которые в последние несколько дней продавали красную аэрозольную краску.
Появление свастики на административных зданиях в Германии не редки. Каждый факт, по заверению полиции, расследуется, но до суда дело доходит редко.
Опубликовано: Тарас Медведев
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