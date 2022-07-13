Неонацизм в Германии: На здании суда нарисованы свастики и призывы к насилию

Неизвестные нарисовали свастики и призывы к насилию на фасаде окружного суда Менхенгладбаха, сообщает местная полиция.

Рано утром в среду прохожий обнаружил граффити и вызвал экстренные службы.

Государственная безопасность начала расследование, сообщили в полиции. Теперь следователи надеются получить информацию от свидетелей или владельцев бизнеса, которые в последние несколько дней продавали красную аэрозольную краску.

Появление свастики на административных зданиях в Германии не редки. Каждый факт, по заверению полиции, расследуется, но до суда дело доходит редко.