В Шанхае побит температурный максимум за 150 лет

В среду, 13 июля, в китайском мегаполисе ртутный столбик поднялся до 40,9 °C, побив рекорд 1873 года.

В последние дни многие регионы Китая столкнулась с аномальной жарой.В некоторых районах температура может достигать 42°C, а местная пресса сообщает о смертельных случаях.

Из-за жары кондиционеры работают на полную мощность, что побило рекорды по потреблению электроэнергии в ряде регионов, сообщает агентство Bloomberg.

Власти также предупредили о возможных последствиях для сельского хозяйства, подчеркнув, что высокие температуры «не способствовали» урожаю риса, кукурузы, хлопка и других культур.