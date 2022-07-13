В Шанхае побит температурный максимум за 150 лет
В среду, 13 июля, в китайском мегаполисе ртутный столбик поднялся до 40,9 °C, побив рекорд 1873 года.
В последние дни многие регионы Китая столкнулась с аномальной жарой.В некоторых районах температура может достигать 42°C, а местная пресса сообщает о смертельных случаях.
Из-за жары кондиционеры работают на полную мощность, что побило рекорды по потреблению электроэнергии в ряде регионов, сообщает агентство Bloomberg.
Власти также предупредили о возможных последствиях для сельского хозяйства, подчеркнув, что высокие температуры «не способствовали» урожаю риса, кукурузы, хлопка и других культур.
Опубликовано: Тарас Медведев
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