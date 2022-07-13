Сябитова находится на седьмом небе от счастья: она стала бабушкой

Одна из ведущих популярного шоу на Первом канале "Давай поженимся!" Роза Сябитова стала бабушкой. "Спасибо любимым детям!"

Дочь Розы Сябитовой Ксения и ее супруг Максим Шевченко, по словам звезды экрана, преподнесли знаменитой родственнице долгожданный и драгоценный подарок.

Сябитова стала бабушкой впервые, а её дочь Ксения с мужем Максимом стали родителями девочки. Долгие месяцы ожидания и главная сваха страны пребывает вне себя от счастья. О радостном событии в семье звезда экрана рассказала своим фанатам в своем Телеграм-канале.

Я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за наше сокровище, и за драгоценный подарок. Я счастлива!

Сябитова в своем посте не забыла принести слова благодарности медикам учреждения здравоохранения, где родилась внучка знаменитости. Она опубликовала снимки не с детьми, а с главой медицинского учреждения, которому вручила огромный букет цветов.

Роды у дочки телеведущей принимал профессор и доктор медицинских наук.

О том, что Ксения Шевченко-Сябитова находится в положении стало известно в апреле. Звездная мать в одном не сдержалась, сообщив, что ей не терпится получить "орден народной бабушки".

Главная сваха России уверена, что ее наследница будет чудесной матерью.