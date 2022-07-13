Минфин США и Китай договорились вести работу по лимиту цен на нефть из РФ
Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры об установлении лимитов на российскую нефть.
Днём 13 июля министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что накануне она и вице-премьер Китая провели переговоры об установлении ценовых лимитов на российскую нефть. По словам Йеллен, Соединённые Штаты и Китай намерены установить такой потолок на российскую нефть, при котором Москве было бы выгодно продолжать нефтедобычу.
При этом Джанет Йеллен подчеркнула, что по итогам переговоров с китайским коллегой США и Китай официально договорились вести работу по ограничению цен на продукты российской нефтяной отрасли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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