Курс евро опустился ниже доллара впервые за 20 лет
На торгах валютно-фондовой биржи курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года.
В среду, 13 июля 2022 года, впервые за 20 лет на торгах валютно-фондовой биржи доллар стал дороже евро и по состоянию на данный момент составляет 0,9999 евро за один американский доллар.
Данные аномальные изменения стоимости валюты связаны с признанием Соединёнными Штатами рекордного роста уровня инфляции, который вызван введёнными антироссийскими санкциями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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