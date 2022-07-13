Курс евро опустился ниже доллара впервые за 20 лет

На торгах валютно-фондовой биржи курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года.

В среду, 13 июля 2022 года, впервые за 20 лет на торгах валютно-фондовой биржи доллар стал дороже евро и по состоянию на данный момент составляет 0,9999 евро за один американский доллар.

Данные аномальные изменения стоимости валюты связаны с признанием Соединёнными Штатами рекордного роста уровня инфляции, который вызван введёнными антироссийскими санкциями.