Курс евро опустился ниже доллара впервые за 20 лет

На торгах валютно-фондовой биржи курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года.

В среду, 13 июля 2022 года, впервые за 20 лет на торгах валютно-фондовой биржи доллар стал дороже евро и по состоянию на данный момент составляет 0,9999 евро за один американский доллар.

Данные аномальные изменения стоимости валюты связаны с признанием Соединёнными Штатами рекордного роста уровня инфляции, который вызван введёнными антироссийскими санкциями.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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