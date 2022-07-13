В Беларуси журналистку Бахвалову приговорили к восьми годам колонии
Суд Гомеля приговорил журналистку Катерину Бахвалову (Андрееву) к восьми годам и трем месяцам лишения свободы за "государственную измену", сообщает госагентство Белта.
28-летняя девушка использовала псевдоним Андреева в своей работе. Она была арестована в середине ноября 2020 года.
Ее задержали в Минске, когда она снимала незаконную акцию памяти Романа Бондаренко.
Ее обвинили в организации беспорядков, а затем в феврале 2021 года приговорили к двум годам лишения свободы вместе с одной из ее коллегой Дарьей Чульцовой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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