В Беларуси журналистку Бахвалову приговорили к восьми годам колонии

Суд Гомеля приговорил журналистку Катерину Бахвалову (Андрееву) к восьми годам и трем месяцам лишения свободы за "государственную измену", сообщает госагентство Белта.

28-летняя девушка использовала псевдоним Андреева в своей работе. Она была арестована в середине ноября 2020 года.

Ее задержали в Минске, когда она снимала незаконную акцию памяти Романа Бондаренко.

Ее обвинили в организации беспорядков, а затем в феврале 2021 года приговорили к двум годам лишения свободы вместе с одной из ее коллегой Дарьей Чульцовой.