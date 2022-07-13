Лидер украинской группы "Kozak System" Иван Леньо обвиняет Веру Брежневу и других звёзд, чьей родиной является Украина в том, что до обострения кризиса в родной стране, те трудились в РФ, нанося вред Украине.

Украинский перец Иван Леньо поставил под сомнение желание экс-солистки "ВИА Гра" Веры Брежневой оказывать искреннюю помощь вооруженным силам родной страны, в грубой форме призвав звезду сцены "петь песенки в России".

Под горячую руку солиста музыкального коллектива "Kozak System" попали украинские знаменитости, которые до начала спецоперации РФ в Донбассе выступали в большинстве для россиян.

Украинский исполнитель подверг критике коллег по сцене и особо подчеркнул, что до кризиса общественно-политической ситуации выходцы из "Незалежнай" не думали о "вреде", который приносят родному государству.

Леньо вынес свой вердикт Вере Брежневой:

Значит, ты стесняешься, Вера Брежнева, своей помощи ВСУ. Это еще хуже. Лучше тогда не помогай. Сиди в России и пой песенки.

Ранее сообщалось, бывшая вокалистка "ВИА Гра" тратит средства в дорогих модных бутиках Италии. И это после того, как знаменитость занималась волонтерской помощью своим соотечественникам на территории Польши.

Труд на складе для певицы остался в прошлом. Брежнева наслаждается жизнью сейчас на шикарной вилле на берегу озера В Италии. Брежнева отлично проводит время, посещая дорогие бутики, радуя себя любимую тонкими шелками и ароматным вином.