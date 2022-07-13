Курс евро обвалился ниже доллара впервые с 2002 года

Сползание евро продолжается, цена упала ниже одного доллара в среду после выхода последних данных по инфляции в США.

Впервые с декабря 2002 года стоимость одного евро составила $0,9999.

Из-за надвигающейся рецессии и более низкого уровня процентных ставок в еврозоне по сравнению с США единая валюта находится под давлением.

Инфляция в США достигла самого высокого уровня с ноября 1981 года.