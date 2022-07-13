Курс евро обвалился ниже доллара впервые с 2002 года
Сползание евро продолжается, цена упала ниже одного доллара в среду после выхода последних данных по инфляции в США.
Впервые с декабря 2002 года стоимость одного евро составила $0,9999.
Из-за надвигающейся рецессии и более низкого уровня процентных ставок в еврозоне по сравнению с США единая валюта находится под давлением.
Инфляция в США достигла самого высокого уровня с ноября 1981 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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