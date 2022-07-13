КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о признании независимости республики Северной Кореей.

Сегодня же в Москве посол КНДР вручил представителю ДНР документ о решении признать республику, сообщили в диппредставительстве ДНР.

Донецкую и Луганскую народные республики недавно признала Сирийская Арабская Республика.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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