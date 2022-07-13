В Германии карманники дарят своим жертвам цветы и воруют кошельки
Федеральная полиция предостерегает от карманников, которые дарят своим жертвам цветы и при этом обворовывают их.
«Они дружелюбно приветствуют своих жертв, бурно обнимают их и дарят цветы», — написали плицейские в Twitter в среду: «Пока жертва озадачена, кошелек исчезает».
Полиция также предоставила видео, в котором этот процесс показан в виде анимационного фильма.
В Берлине есть много хитроумных уловок, которыми пользуются карманники и мошенники.
На эскалаторах воры лезут сзади в рюкзаки, в супермаркетах — в сумки для покупок и сумочки, как это недавно произошло с экс-канцлером Ангелой Меркель, которую ограбили.
В пабах есть так называемые Antänzer, которые танцуют со своей пьяной жертвой, обнимают их и воруют у них.
Другие воры просят у туристов, сидящих возле кафе, мелочь, сигареты или как пройти к определенному зданию, отвлекая жертв, пока сообщник крадет мобильные телефоны или кошельки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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