Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из Европейского союза
Кандидат в президенты Австрии Вальтер Розенкранц заявил о готовности выйти из Евросоюза в случае принятия в него Украины.
13 июля кандидат в президенты Австрии Вальтер Розенкранц во время своей пресс-конференции заявил о том, что в случае принятия Украины в ЕС он не хочет видеть Австрию членом Европейского союза.
Розенкранц поясняет, что считает неприемлемым отказ от всех ранее действующих правил ради политических игр, заключающийся в предоставлении Украине, которая не отвечает никаким требованиям, статуса кандидата на вступление в ЕС только из-за начала СВО России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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