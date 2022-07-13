Искусственный интеллект: могут ли машины иметь душу

Люди и роботы уже давно находят тесный контакт друг с другом. Искусственный интеллект обладает большим количеством навыков и функций, а вот может ли в механизме находиться душа?

Совсем недавно инженер из компании Google рассказал о том, что недавно заявил о наличии сознания в роботах. Данная информация начала набирать оборот и поэтому этим делом даже занимается адвокат защиты авторских прав.

Еще с давних времен осознанность робота рассматривалась со всех сторон. Фантасты писали книги и снимали фильмы, ученые также пытаются доказать наличие всесторонних качеств у искусственного интеллекта. Таких пока не очень много, но уже достаточно для того, чтобы сказать, что роботы могут обладать определенными мыслями и сознанием, а также могут принять решение.

Старший инженер-программист Блейк Лемойн, который детально изучает языковые алгоритмы и искусственные мысли компьютерных микросхем дает ясно понять, что созданные машины могут при определенной настройке обладать сознанием. Именно он тестировал генератор чат-ботов LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Данная программа может переводить текстовое общение на примере беседы, при этом осмысленно.

После тестирования и вопросов, результаты были весьма интересными, т.к. машина способна отвечать на любые темы и неплохо поддерживает беседу. В них определенно чувствуется душа, пусть и компьютерная.

"Если бы я не знал точно, что это – созданная нами компьютерная программа, я бы решил, что общаюсь с 7-летним ребенком, увлекающимся физикой." - с удивлением отметил Блэк Лемойн.

После проведения психологических бесед было выявлено, что искусственный интеллект мало того, что отвечает, но еще и сильно эмоционирует, что не может не удивлять. Сама программа даже ответила, что может злиться.

Так что не стоит недооценивать современные механизмы сегодня, т.к. компьютерная эра может вскоре завладеть целым миром.