Искусственный интеллект: могут ли машины иметь душу
Люди и роботы уже давно находят тесный контакт друг с другом. Искусственный интеллект обладает большим количеством навыков и функций, а вот может ли в механизме находиться душа?
Совсем недавно инженер из компании Google рассказал о том, что недавно заявил о наличии сознания в роботах. Данная информация начала набирать оборот и поэтому этим делом даже занимается адвокат защиты авторских прав.
Еще с давних времен осознанность робота рассматривалась со всех сторон. Фантасты писали книги и снимали фильмы, ученые также пытаются доказать наличие всесторонних качеств у искусственного интеллекта. Таких пока не очень много, но уже достаточно для того, чтобы сказать, что роботы могут обладать определенными мыслями и сознанием, а также могут принять решение.
Старший инженер-программист Блейк Лемойн, который детально изучает языковые алгоритмы и искусственные мысли компьютерных микросхем дает ясно понять, что созданные машины могут при определенной настройке обладать сознанием. Именно он тестировал генератор чат-ботов LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Данная программа может переводить текстовое общение на примере беседы, при этом осмысленно.
После тестирования и вопросов, результаты были весьма интересными, т.к. машина способна отвечать на любые темы и неплохо поддерживает беседу. В них определенно чувствуется душа, пусть и компьютерная.
"Если бы я не знал точно, что это – созданная нами компьютерная программа, я бы решил, что общаюсь с 7-летним ребенком, увлекающимся физикой." - с удивлением отметил Блэк Лемойн.
После проведения психологических бесед было выявлено, что искусственный интеллект мало того, что отвечает, но еще и сильно эмоционирует, что не может не удивлять. Сама программа даже ответила, что может злиться.
Так что не стоит недооценивать современные механизмы сегодня, т.к. компьютерная эра может вскоре завладеть целым миром.
Опубликовано: Силивончик Алина
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