Еврокомиссия заявила, что ЕС не отменил запрет на транзит грузов в Калининград
В Еврокомиссии опровергли информацию о снятии запрета на транзит российских грузов.
С сегодняшнего утра в сети начали появляться сообщения о том, что Евросоюз и Россия договорились о снятии запрета на транзит грузов через Литву.
Также сообщалось, что Евросоюз якобы предоставил документы, которые "полностью удовлетворяют" Россию.
В Еврокомиссии заявили, что на самом деле запрет на транзит грузов Российской Федерации через Литву не был снял.
"Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете", - заявил официальный представитель ЕК.
Опубликовано: Николай Скира
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