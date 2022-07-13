Еврокомиссия заявила, что ЕС не отменил запрет на транзит грузов в Калининград

В Еврокомиссии опровергли информацию о снятии запрета на транзит российских грузов.

С сегодняшнего утра в сети начали появляться сообщения о том, что Евросоюз и Россия договорились о снятии запрета на транзит грузов через Литву.

Также сообщалось, что Евросоюз якобы предоставил документы, которые "полностью удовлетворяют" Россию.

В Еврокомиссии заявили, что на самом деле запрет на транзит грузов Российской Федерации через Литву не был снял.

"Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете", - заявил официальный представитель ЕК.