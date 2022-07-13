Из-за денег за дополнительный соус, в кафе США три хулиганки разгромили ресторан
Видеоролик, снятый в ресторане быстрого питания «Bel Fries» (Нью-Йорк, США), показывает, что далеко не все люди готовы проявлять сдержанность в конфликтах.
Три клиентки так разгневались из-за того, что с них взяли лишние 1,75 долларов за дополнительный соус, что принялись громить ресторан.
Кадры, которые немало зрителей посчитали шокирующими, показывают, как посетительницы кидаются в официантов стеклянными бутылками и всевозможными предметами.
Дошло даже до прыжков на стойку. Женщины повредили ресторанные компьютеры, кассовый аппарат и соусницы, а также забрали наличную выручку.
Одному из сотрудников «Bel Fries» досталось особенно сильно, и его госпитализировали с травмами головы и подскочившим кровяным давлением.
Теперь хулиганкам придётся столкнуться с возмездием за свои деяния. Все три женщины арестованы, и им предъявлено множество обвинений.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР
Тренер по фитнесу удивляет людей своей диетой, питаясь сырым мясом
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Психиатры фактор риска появления тревожного расстройства у девочек
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске