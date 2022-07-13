Тренировка, которую ежедневно совершает 31-летний Натаниэль Нолан, выглядит ка бег собаки
Тренер из Индианы (США) встаёт на четвереньки и бегает как собака, утверждая при этом, что его физическая форма улучшается даже не по дням, а по часам.
Из-за обычных рутинных тренировок мужчина начал испытывать хронические боли в запястьях и суставах, но теперь их как рукой сняло.
Бег в «собачьем стиле» настолько хорош, что Натаниэль всем рекомендует попробовать почувствовать себя собакой и убедиться, как это здорово.
Сам тренер в первый раз пробежался на четвереньках лишь 60 секунд, а после начал добавлять по минуте в день, остановившись в итоге на получасовой ежедневной пробежке.
У многих людей тренировки Натаниэля нашли положительный отклик, хотя не обошлось и без насмешников, считающих, что мужчина просто сошёл с ума.
Он что не стоит жить, оглядываясь на чужое мнение. Главное, что он сам испытывает удовольствие от причудливых пробежек и получает от них пользу.
Опубликовано: Антон Райт
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