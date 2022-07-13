ЕС разрешил ввозить гражданские товары, находящиеся в санкционном списке, в Калининградскую область

После протестов России Комиссия ЕС разработала новые правила транзитных перевозок для Калининграда.

Согласно документу, опубликованному в среду, России разрешено ввозить гражданские товары, находящиеся в санкционном списке, по железной дороге через Литву, без серьезных ограничений.

Как на это отреагирует Литва пока не известно. Ранее на призывы из Брюсселя Вильнюс отказывался снимать блокаду.

Отметим, что губернатор Калининградской области Алиханов ранее предложил закрыть транзит грузов с территории РФ в сторону ЕС.