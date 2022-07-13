Бывший депутат Госдумы подтвердил, что на Галкина заведено уголовное дело
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заверяет, что на российского юмориста Максима Галкина заведено уголовное дело.
Экс-депутат Государственной думы Роман Худяков заявил о том, что против российского ведущего и комика Максима Галкина возбуждено уголовное дело по причине распространения им недостоверной информации о военных силах Российской Федерации.
Худяков заверил, что в полицию на Галкина поступила жалоба по поводу того, что артист не прекращает оскорблять РФ после запуска спецоперации в Украине. Политик подтвердил, что уголовному делу против юмориста дали ход.
Депутат написал об этом в известной в России социальной сети "ВКонтакте".
"Юмориста"-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию.
Напомним, что после того, как 24 февраля текущего года было объявлено о начале спецоперации России в Украине, Максим Галкин вместе со всем семейством перебрался в Израиль, где находился до недавнего времени.
На чужбине артист успешно гастролировал. На концертах российский комик не стеснялся нелестно отзываться о своей родине, соотечественниках, коллегах. Досталось особенно ведущим Владимиру Соловьёву и Ольге Скабеевой.
По имеющимся данным, сегодня знаменитости со своими детьми Лизой и Гарри пребывают в Юрмале, где снимают виллу, стоимость аренды которой 100 000 евро.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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