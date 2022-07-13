Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит в Калининград через Литву
Еврокомиссия опубликовала документ, уточняющий список санкций, запрещавший грузовой транзит в Калининградскую область России.
Администрация Евросоюза опубликовала официальный пресс-релиз, в котором сообщила, что Еврокомиссия уточнила антироссийские санкции, в рамках которых Литва запретила грузовой транзит в Калининградскую область через свои территории.
В документа Еврокомиссии утверждается, что запрет на автомобильный транзит в Калининград сохраняется, однако Россия может возобновить железнодорожный транзит в данный регион при соблюдении строгого контроля за провозимыми товарами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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