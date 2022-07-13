Сеть тренажёрных залов, в которые не пускают молодых людей открыта в Австралии

Тренер и предприниматель Джонатан Фримен открыл сразу несколько тренажёрных залов в Австралии, вот только вход туда разрешён далеко не всем.

Попасть в «Club Active» может только человек, родившийся до 1970 года.

При этом Джонатан готов объяснить своё решение. Люди в возрасте не прочь потренироваться и улучшить физическую форму, но, приходя в спортзалы, они частенько попадают в негостеприимное окружение.

Таким персонам сложно адаптироваться в обществе молодых (и порой заносчивых) спортсменов.

Когда на тебя отовсюду кидают косые взгляды, нелегко сосредоточиться на тренировках.

Теперь клубы Джонатана получают как похвалы от клиентов, так и критику от тех, кто в силу возраста не имеет права там заниматься.

Но тренер уверен, что молодым критиканам придётся смириться. В конце концов, в их распоряжении имеется множество других спортзалов.