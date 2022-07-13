Сеть тренажёрных залов, в которые не пускают молодых людей открыта в Австралии

Тренер и предприниматель Джонатан Фримен открыл сразу несколько тренажёрных залов в Австралии, вот только вход туда разрешён далеко не всем.

Попасть в «Club Active» может только человек, родившийся до 1970 года.

При этом Джонатан готов объяснить своё решение. Люди в возрасте не прочь потренироваться и улучшить физическую форму, но, приходя в спортзалы, они частенько попадают в негостеприимное окружение.

Таким персонам сложно адаптироваться в обществе молодых (и порой заносчивых) спортсменов.

Когда на тебя отовсюду кидают косые взгляды, нелегко сосредоточиться на тренировках.

тренажёрный зал не для молодых

Теперь клубы Джонатана получают как похвалы от клиентов, так и критику от тех, кто в силу возраста не имеет права там заниматься.

Но тренер уверен, что молодым критиканам придётся смириться. В конце концов, в их распоряжении имеется множество других спортзалов.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 