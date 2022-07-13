Дерматовенеролог раскрыла варианты определения рака кожи
Рак кожи болезнь достаточно коварная, т.к не всегда можно определить вовремя недуг. На что лучше всего обратить внимание?
Гиперпигментация кожного покрова, появление новых больших родинок - это и многое другое может быть первыми признаками онкологии. Как разобрать опасны пятна или нет?
Конечно в первую очередь меланомы асимметричны. Из границы более четкие, фестончатые, темные. еще один признак - многоцветность. В пораженной области могут появляется различные выступы с красным, коричневым, черным цветами. Обычно на ранней стадии вырост не будет превышать 6 мм.
Если эта область начинает кровоточить, чесаться и приносить болевые ощущения, то немедленно нужно идти к доктору на осмотр.
Существует целая группа людей, которую можно отнести к группе риска. Это те, у кого в родстве были родные с данным недугом, люди со светлой кожей, а также принимающие иммуносупрессивные препараты (лекарства, которые провоцируют и угнетают иммунитет).
Особенную осторожность нужно проявлять для тех, кто любит находиться много на солнце.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР
Тренер по фитнесу удивляет людей своей диетой, питаясь сырым мясом
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Психиатры фактор риска появления тревожного расстройства у девочек
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске