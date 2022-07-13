Любительница наггетсов Лия Шуткевер из Великобритании съела 352 грамма курицы за минуту
Лия Шуткевер недаром является профессиональным едоком на скорость и может похвастаться несколькими мировыми рекордами.
Так что жительница Великобритании поглотила 352 грамма курицы не просто так, а всего лишь за одну минуту, обойдя предыдущую рекордсменку Нелу Зиссер на 54 грамма.
Правда, в миске перед Лией лежало 20 наггетсов, и она была намерена расправиться с ними всеми, но один кусочек курицы всё-таки съесть не успела.
Рекордсменка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, призналась, что гордится достижением, хотя и несколько разочарована тем, что последний наггетс так и остался в миске.
Опубликовано: Антон Райт
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