Любительница наггетсов Лия Шуткевер из Великобритании съела 352 грамма курицы за минуту

Лия Шуткевер недаром является профессиональным едоком на скорость и может похвастаться несколькими мировыми рекордами.

Так что жительница Великобритании поглотила 352 грамма курицы не просто так, а всего лишь за одну минуту, обойдя предыдущую рекордсменку Нелу Зиссер на 54 грамма.

Правда, в миске перед Лией лежало 20 наггетсов, и она была намерена расправиться с ними всеми, но один кусочек курицы всё-таки съесть не успела.

Рекордсменка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, призналась, что гордится достижением, хотя и несколько разочарована тем, что последний наггетс так и остался в миске.