Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с энергетикой.

13 июля американская газета Reuters сообщала, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан принял решение о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за кризисной ситуации в сфере энергетической безопасности государства. Данная информация также подтверждается канцелярией Орбана.

Примечательно, что именно Виктор Орбан был ключевым противником антироссийских санкций в Евросоюзе, блокируя многие пакеты экономических ограничительных мер ЕС в дарес России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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