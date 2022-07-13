Надувной аквапарк в ОАЭ, площадью 42200 квадратных метров, признан самым большим в мире
Он открылся ещё в 2016 году, но в этом году особенно прославился. Все, кто любит проводить время в аквапарках, придут в восторг, оказавшись в надувном парке «Aqua Fun» (Дубай, ОАЭ).
Объединив усилия с предпринимателем Ахмедом Бен Чайбой и организаторами выставки «EXPO 2020», парк значительно расширился — настолько, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
В настоящее время площадь «Aqua Fun» занимает 42200 квадратных метров.
Там имеется множество надувных замков, горок, батутов, стенок для скалолазания, качелей и других забавных водных препятствий.
Опубликовано: Антон Райт
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