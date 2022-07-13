Мужчина застрявший в туалете во Флориде был арестован за хранение наркотиков

Случайные прохожие вызвали полицию, когда услышали крики, доносившиеся из уличного передвижного туалета.

Приехавшие полицейские нашли жителя Неаполя (Флорида, США) по имени Джеймс Гусс, который пояснил, что каким-то образом умудрился застрять в туалете ногой.

Однако, одним спасением бедолаги дело не ограничилось.

В туалете обнаружился не только сам пострадавший, но и некое порошкообразное вещество, которое позже было идентифицировано как фентанил.

Таким образом вместо освобождения Джеймс попал под арест, и теперь ему предъявлено обвинение в хранении наркотиков.