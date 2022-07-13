Сестра Фриске больна раком

Семья Фриске много лет назад потеряла свою любимую дочь - Жанну. Теперь открылась информация, что двоюродная сестра Натальи Фриске также заболела раком. Как чувствует себя знаменитость?

Казалось, что семья Фриске только недавно оправилась от столь ужасной смерти своей дочки Жанны. Но теперь беда снова стучится в семью - двоюродная сестра Натальи Фриске имеет тот же недуг, что и покойная сестра - онкология.

Сама наталья комментирует это в положительном ключе и говорит, что шанс на выживание есть, но нужна специализированная помощь, которая потребует финансовых затрат.

Девушка лично обратилась за помощью к подписчикам в инстаграм за помощью. С этого дня будет открыт счет, на который можно будет помочь Татьяне Фриске справиться с недугом. Лечение будет осуществляться в Турции.

"Друзья мои, моя сестра Татьяна сейчас проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть. Очень прошу о помощи неравнодушных людей", – написала Наталья Фриске в социальных сетях. Она добавила, что отключает комментарии, чтобы защититься от негатива со стороны пользователей Сети.

Напомним, что певица из группы Блестящие и сольная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она активно боролась несколько лет с опухолью головного мозга, но болезнь победить не удалось.