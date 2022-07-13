Тренер по фитнесу удивляет людей своей диетой, питаясь сырым мясом

Вим Берейше утверждает, что прекрасно себя чувствует именно благодаря необычному рациону, который на 90% состоит из сырого мяса.

Уроженец Ливана, который живёт в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), перепробовал разные стили питания, в том числе и вегетарианский, но остановился на мясоедстве, причём сыром.

Якобы сырое мясо, мозги и другие органы животных позволяют ему не только оставаться здоровым, но и благодаря высокой калорийности наращивать мышечную массу.

Вим в основном употребляет говядину и телятину, а самым любимым блюдом называет телячьи мозги. Что же касается сырой свинины или курицы, то такое мясо мужчина не пробовал и не собирается.

Конечно, тренер уже привык, что становится объектом негатива, особенно со стороны веганов. Также немало людей беспокоятся по поводу того, что поедание сырого мяса может быть опасным из-за бактерий.

Вим уверен, что польза от такой еды куда важнее, чем потенциальный риск. Он считает, что здоровый организм справится с любыми бактериями.