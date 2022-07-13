Ракета-носитель Vega-C впервые взлетела с космодрома Куру во Французской Гвиане

Ракета-носитель Vega-C, более мощная версия Vega, стартовала в среду, 13 июля, с космической базы Куру во Французской Гвиане

В ходе своего первого запуска она должна вывести несколько научных полезных грузов на орбиту на высоте 5800 км. В их число входит LARES-2, металлическая сфера массой 300 кг, используемая для изучения влияния гравитации на орбите.

«Заданная траектория, спокойное пилотирование, нормальные бортовые параметры», — сообщил оператор ESA, когда ракета поднялась в небо.

Запуск состоялся с опозданием на два часа, обратный отсчет дважды прерывался менее чем за две минуты до взлета для технических проверок после сообщения об аномалиях.

Vega-C может выводить на полярную опорную орбиту высотой 700 км груз массой 2,2 т против 1,5 т у ее предшественницы. В этой связи ее собираются использовать для вывода коммерческих спутников.