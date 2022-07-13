Рыбаки из Кантанаки Индия не ожидали, что в их сети попадётся настолько крупный и редкий улов

Сообщается, что команда судна «Sea Captain» добыла рыбу-пилу, чей вес составляет около 250 килограммов.

Посмотреть на такое причудливое создание собралось немало зевак.

Позже рыба была куплена одним из местных торговцев.

Вот только многие люди, неравнодушные к природе, чрезвычайно опечалились и пришли в негодование, узнав о подобном улове.

Дело в том, что рыбы-пилы (или пилорылые скаты) находятся под угрозой исчезновения.

Понятно, что рыбаки не намеревались охотиться именно на такую добычу и лишь случайно сумели изловить невезучее создание, но его нужно было выпустить обратно в воду.