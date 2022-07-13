Медики заявляют о шестой волне COVID-19, большинство людей продолжают жить обычной жизнью

В Нью-Йорке 15% лабораторных тестов на COVID-19 оказываются положительными, это самая высокая интенсивность с января. Количество госпитализаций тоже растет.

Во времена прежней пандемии такие новости вызывали страх. Сейчас люди не готовы переходить в режим повышенной готовности и мириться с ограничениями.

Ежедневно в городе регистрируется по 3700 заражений. Но на самом деле их значительно больше, ведь большинство людей делают тесты дома.

К 8 июля в городские больницы было госпитализировано более 1100 пациентов с COVID-19, это максимальный показатель с февраля.

Эксперты призывают людей защитить себя от вируса, носить качественные маски в общественных местах. Но большинство граждан игнорируют эти меры, несмотря на способность нового подварианта ВА.5 обходить иммунитет от вакцинации и прошлых заражений.

Страх заразиться коронавирусом в США постепенно сменился другими опасениями, связанными с высокой инфляцией, запретом абортов, геополитической ситуацией.

В январе в должность вступил новый мэр Нью-Йорк Эрик Адамс. Он отменил коронавирусные ограничения и отключил городскую систему оповещения с цветовой кодировкой. Со временем закрылись многие пункты тестирования.

Администрация Адамса не ввела в действие предписание частным работодателям, согласно которому почти все работающие в городе должны быть вакцинированы, и отменила требование о подтверждении вакцинации для входа в бары и рестораны.