Польшу и Венгрию вновь признали не соответствующими уровню закона в ЕС

Согласно анализу Комиссии ЕС, верховенство закона в таких странах, как Венгрия и Польша, находится в острой опасности.

Комиссия вынесла предупреждения Венгрии и Польше за несоответствие законодательства нормам ЕС.

В анализе сообщается об опасениях по поводу независимости судебной системы, угрозах свободе СМИ и недостаточных мерах по борьбе с коррупцией в этих странах-членах.

Комиссия ЕС видит дополнительные серьезные проблемы в Венгрии. Большая часть государственной рекламы поступала в связанные с правительством СМИ.

Кроме того, Комиссия ЕС обвиняет правительство Виктора Орбана в «широком использовании» своих полномочий во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом», в том числе в сферах, не связанных с пандемией.

Венгрия уже много лет является одним из проблемных субъектов верховенства закона в ЕС. В соответствии со статьей 7 договоров ЕС в суде находятся на рассмотрении протоколы против страны за предполагаемое игнорирование основных ценностей ЕС. Кроме того, комиссия ЕС запустила так называемый механизм верховенства закона против Венгрии, который угрожает сократить финансирование ЕС.

Польша также была в центре внимания Комиссии в течение многих лет. В отношении Варшавы также ведется судебное разбирательство по статье 7, и Европейский суд несколько раз отменял польские судебные законы.

Совсем недавно национал-консервативное правительство сделало шаг навстречу своим критикам. Но Комиссия ЕС продолжает выдвигать «серьезные опасения по поводу независимости польской судебной власти» и подвергать Польшу штрафным санкциям.

Кроме Польши и Венгрии к проблемным в плане применения законодательства комиссия ЕС относит Хорватию, Словакию, Болгарию, Румынию и даже Австрию.