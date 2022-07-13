Литвинова выиграла суд, в противном случае звезде грозило банкротство

Рената Литвинова могла стать банкротом, если бы проиграла суд кинокомпании "БФГ-Медиа-Продакшн". Киношники подали иск против актрисы с требованием выплатить компенсацию в 387 000 000 российских рублей.

Сейчас Рената Литвинова находится в Европе, а тем временем в российском суде рассматривался вопрос, который мог бы обернуться для знаменитости крупными потерями, а скорее всего, банкротством.

387 000 000 российских рублей требовал у актрисы истец. Разбирательство шло в течение полугода. Суд оказался на стороне Литвиновой, а значит, финансовое положение звезды российского театра и кино не пострадает.

Изначально иск против артистки подала кинокомпания "БФГ-Медиа-Продакшн" в декабре прошлого года в Арбитражный суд. С тех самых пор дело прошло 3 круга: суд 1-ой инстанции, апелляция, кассация.

Каждый раз судебные структуры отказывали в иске. Кинокомпания намерена была получить компенсацию за то, что Литвинова посмела разместить картину "Жестокость" 2007 года выпуска, где выступала в качестве главной герони, на своем Ютуб-канале.

Правообладатели утверждали, что своими действиями актриса принесла колоссальный финансовый вред, несмотря на то, что на своём канале артистка разместила выше упомянутое кино через 8 лет после того, как вышло на экраны страны - в 2015 году.

Сумму в 387 000 000 рассчитали на основе средней стоимости легального использования картины с учётом инфляции. Если в 2007 году прибыль от фильма в месяц составляла 300 000, то в 2015 - 5 379 000 рублей. Отсюда "накапала" и гигантская сумма.