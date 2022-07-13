Дачники рассказали, как ухаживать за пионами по окончании цветения

Пионы – растения достаточно неприхотливые. Они растут почти на любых почвах, легко переносят пересадку, красиво цветут.

Начинаем с уборки:

Как только заканчивается цветение, грунт под пионами покрыт буквально ковром из лепестков. Растительные остатки необходимо тщательно убирать. В противном случае в них могут размножаться патогенные микроорганизмы и зимовать вредители. Кроме того, с пионов важно своевременно удалять сухие соцветия.

Уделяем внимание поливу:

Чтобы растения смогли благополучно заложить цветочные почки, грунт под цветами должен быть достаточно увлажнен. Некоторые садоводы считают, что полив можно прекращать сразу по окончании цветения. Это мнение ошибочное. Полив нужно сводить к минимуму постепенно.

Подрыхлите грунт:

Казалось бы, элементарный прием очень полезен для растений. Такое действие помогает разбить корку на грунте, препятствующую нормальному воздухообмену. Кроме того, рыхление препятствует бесконтрольному разрастанию сорных растений.

Чтобы выполнять рыхление реже, грунт под пионами стоит замульчировать природным материалом.

Питательные подкормки:

Вносить удобрения важно не только на протяжении цветения, но и после его окончания. Первую подкормку после цветения я выполняю органикой. Предпочитаю использовать коровяк. Для приготовления рабочего раствора развожу коровяк в воде в пропорции 1:10. Органика хорошо подпитывает корневую систему, что очень важно перед зимовкой.

Можно также внести внекорневую подкормку, используя комплексные минеральные составы.

Грамотная обрезка:

Приступая к обрезке после цветения, стоит срезать голые соцветия. Удалять нужно до уровня первой здоровой листовой пластины.

Важно правильно выбирать время для обрезки. В теплую осеннюю погоду побеги обрезанных пионов могут пойти в рост, что совсем не нужно в это время.

Для выбора точного времени обрезки стоит ориентироваться на климатические особенности региона и погодные условия.

Правила обрезки зависят от вида. Если вы выращиваете на своем участке травянистые разновидности, удалять необходимо всю их надземную часть.

Другие осенние меры ухода:

Осень также является подходящим временем для пересадки. Она необходима растениям, которые находятся на одном месте более пяти лет.

Для мульчирования можно использовать торф

Также не стоит забывать о защите культуры от зимних холодов. В этом вопросе поможет мульчирование. В качестве мульчирующего материала я предпочитаю использовать торф. Если в вашем регионе довольно теплые зимы, достаточно мульчирующего слоя в 10 сантиметров. В более суровом климате этот показатель должен быть вдвое больше.

Вот, пожалуй, и все необходимые действия, которые поддержат здоровый рост пионов и позволят наслаждаться пышным цветением в следующем сезоне.