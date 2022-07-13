Дачники рассказали, как избавиться от вьюнка на своём участке

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), называемый в народе «вьюн», «повилика», «березка», относится к группе многолетних корнеотпрысковых растений.

Способы избавления от вьюнка:

При желании от необыкновенно живучего вьюнка можно избавиться навсегда, но на это понадобится много времени. Трудиться придется методично и непрерывно.

Прополка:

При повреждении корневища вьюнка пробуждается спящая почка и растет новый побег. Наша задача — не позволить корню восстановится. Для этого новые побеги я уничтожаю сразу при их появлении.

Далее наблюдаю за растением. Побеги могут появиться еще несколько раз, и каждый раз я их уничтожаю. Продолжаю до тех пор, пока они не перестанут прорастать. Это значит, что растение погибло.

Посев сидератов:

На месте произрастания вьюнка можно посеять сидераты. Сорняку будет сложно пробиться сквозь плотный покров из корней рапса или горчицы.

Если оставить сидераты на несколько лет расти и размножаться самосевом, для вьюнка не останется шанса выжить.

Поможет также посадка кукурузы или подсолнуха. Сильная корневая система этих культур не даст сорняку выйти на солнечный свет.

Мульча:

При помощи укрытия черного цвета можно избавиться от вьюнка, ведь без света он не сможет расти.

При посадке культурных растений тоже можно применять черный нетканый материал. Вырезав отверстия для рассады, остальную площадь покрыть черной тканью. Наличие сорняка сильно уменьшится.

Раскисление:

В отличие от большинства культурных растений вьюнок любит кислую почву, поэтому я создаю для него невыносимые условия при помощи раскисления почвы.

Гербициды:

Химические препараты нежелательно использовать на участках, где вы сажаете овощи и цветы. Но иногда приходится это делать, если все способы вы исчерпали, а вьюнок и не думает уходить с участка. Пустить в дело «химию» придется не один раз, так как однократное применение не поможет.