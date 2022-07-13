Столтенберг назвал сохранение независимости Украины приоритетом НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине для сохранения независимости является целью НАТО.
Генсек блока НАТО Йенс Столтенберг 13 июля заявил на общем заседании комитетов Европарламента по обороне и внешней политике, что вступление Украины в альянс не является приоритетом.
Он сказал, что усилия блока направлены на помощь Киеву для того, чтобы он смог сохранить свою независимость.
Ранее издание The Foreign Policy сообщило, что Североатлантический альянс хочет изменить стратегию сдерживания Российской Федерации и Китая, поскольку предыдущая показала свою неэффективность.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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